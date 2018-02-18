В Минске автомобиль после столкновения с грузовиком занесло на разделительное ограждение

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль после столкновения с грузовиком МАЗ занесло на разделительное ограждение. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко.
Авария произошла сегодня на проспекте Дзержинского. Грузовик, которым управлял 35-летний водитель, двигался по проспекту Дзержинского в направлении площади Богушевича во второй полосе. Он совершал разворот для заезда на стройку и столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал попутно в третьей полосе. От удара Hyundai выбросило на железобетонный разделительный блок.
Пострадавших в ДТП нет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN