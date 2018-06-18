18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомойщик угнал чужую машину и попал в ДТП, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители задержали молодого человека, который на угнанном авто попал в дорожно-транспортное происшествие. "Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Заводского отдела Департамента охраны МВД обнаружили в кювете Мazda СХ-5. Они выяснили, что машина числится в угоне, - рассказали в ГУВД. - Сотрудники уголовного розыска Заводского РУВД установили личность того, кто управлял автомобилем. Им оказался 25-летний автомойщик столичной СТО".

Как стало известно, владелица передала свой автомобиль для проведения химчистки. "Автомойщик в состоянии алкогольного опьянения решил отправиться за своей подругой на указанном авто. Он не справился с управлением, и машина съехала в кювет. После этого он скрылся. Выяснилось, что парень не только был нетрезв, но и управлял автомобилем без водительского удостоверения", - отметили в милиции.

Заводским (г. Минска) РОСК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства или маломерного водного судна). Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.-0-