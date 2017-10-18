18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске безбилетник брызнул в лицо контролеру перцовым баллончиком и скрылся, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В Первомайское РУВД столицы 11 октября обратился контролер "Минсктранса", которому в ходе выполнения служебных обязанностей неизвестный мужчина брызнул в лицо перцовым баллончиком. В результате этого контролер получил ожог лица.
Контролеры зашли в троллейбус №29 на остановке "Севастопольский парк" в 18.35 и двигались до остановки "Магазин химреактивов", при этом проверяя наличие проездных документов. Один из пассажиров отказался предъявлять таковой, поэтому контролеры вышли вместе с безбилетником на остановке для дальнейшего разбирательства. В какой-то момент мужчина достал перцовый баллончик из кармана и брызнул в лицо одному из контролеров, убежав затем в сторону ул. Калиновского.
Сейчас правоохранители разыскивают мужчину. На вид ему 45-50 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые. Был одет в черную куртку, штаны темного цвета, темные ботинки. При себе имел сумку черного цвета.
При наличии какой-либо информации о произошедшем просят обращаться в Первомайское РУВД Минска лично либо по телефонам 8(017) 239-66-32, 8(017) 280-02-02, 8(029) 364-34-40 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-
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