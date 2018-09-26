В Минске эвакуировали Советское РУВД из-за подозрительных сумок

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксист привез забытые пассажиром подозрительные сумки в Советское РУВД столицы, их проверяли саперы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Таксист приехал за клиентом, чтобы доставить того в Национальный аэропорт Минск. "Он загрузил большие сумки пассажира в багажник. Мужчина арабской внешности по приезде в аэропорт попросил водителя подождать и пошел менять деньги - у него не было белорусских рублей, чтобы расплатиться. Свои вещи он оставил в багажнике машины. Спустя длительное время мужчина не вернулся", - рассказали в милиции.
Таксист привез подозрительные сумки в Советское РУВД Минска. Сотрудники управления оцепили периметр здания, эвакуировали людей и вызвали бригаду саперов. Сумки осмотрели, взрывных устройств обнаружено не было. Проводится проверка и устанавливается владелец багажа.-0-
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