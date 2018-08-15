В Минске на территории детского сада отловили питона

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на территории детского сада отловили тигрового питона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Питона отловили на улице Уборевича, 14 (территория яслей-сада №292). Ему около пяти лет. Длина - 4 м, вес - 8 кг.
Как сообщили в МЧС, питомца осмотрели, с ним все в порядке. Сейчас спасатели разыскивают хозяина. Ему необходимо позвонить работнику зоопарка по телефону +375 (29) 768-59-59.-0-
Фото из Twitter МЧС
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.323 BYN
|2.335 BYN
|USD
|2.0548 BYN
|2.055 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0865 BYN
|3.06 BYN
|3.08 BYN