В Минске на территории детского сада отловили питона

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на территории детского сада отловили тигрового питона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Питона отловили на улице Уборевича, 14 (территория яслей-сада №292). Ему около пяти лет. Длина - 4 м, вес - 8 кг.

Как сообщили в МЧС, питомца осмотрели, с ним все в порядке. Сейчас спасатели разыскивают хозяина. Ему необходимо позвонить работнику зоопарка по телефону +375 (29) 768-59-59.-0-

Фото из Twitter МЧС