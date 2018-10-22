22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Чижевских горит частный дом, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.

"В Минске на ул. Чижевских, 156 горит неэскплуатируемое здание, скорее всего, заброшенное строение или частный дом. Пожар локализован. Пострадавших нет", - сказала она.-0-