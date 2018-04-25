В Минске организованная группа продала более 1,5 тыс. "серых" смартфонов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела по обвинению трех жителей Гродненской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) УК Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По данным следствия, мужчины в период с января 2015 года по октябрь 2016 года на белорусских интернет-площадках размещали объявления о продаже по сниженным ценам новых оригинальных смартфонов с гарантией. При этом вводили покупателей в заблуждение относительно качества и происхождения товара и реализовали им заведомо неработоспособные и не отвечающие техническим характеристикам мобильные устройства.

Обвиняемые в результате розничной торговли без регистрации, совершив более 1,5 тыс. сделок по купле-продаже мобильных телефонов и комплектующим к ним, получили доход более Br700 тыс. Кроме того, при обысках обнаружено свыше 1,5 тыс. смартфонов в упаковке, маркированной торговыми знаками известных мировых брендов, гироскутеры, чехлы, наушники и другие аксессуары - всего около 3 тыс. Также изъяты бланки сервисного центра.

В 2015-2016 годах фигуранты неоднократно привлекались к административной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности.

В связи с чистосердечным раскаянием и возмещением ущерба потерпевшим один из обвиняемых освобожден под залог. Двое других, которые активно препятствовали полному и объективному установлению обстоятельств совершения преступлений, содержатся под стражей. На имущество стоимостью более Br170 тыс. (автомобили, мобильные телефоны и денежные средства) наложен арест. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по г. Минску