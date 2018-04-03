3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске суд приговорил к штрафам двух уклонистов от призыва. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Суд Фрунзенского района Минска в открытом выездном судебном заседании в военкомате Фрунзенского района рассмотрел два уголовных дела по ст.435 УК (уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу). Обвинялись два молодых человека 1993 и 1996 годов рождения, которые не явились в военный комиссариат по полученным повесткам.

"Парни пояснили, что не намеревались уклоняться от призыва. Собранные же доказательства по делу говорили об ином. Впоследствии молодые люди признали вину и раскаялись в своих поступках. Учитывая обстоятельства, суд пришел к выводу, что цели уголовной ответственности будут достигнуты при назначении им наказания в виде штрафа", - проинформировали в Генпрокуратуре. В ведомстве напомнили, что штраф наряду с иными видами наказаний тоже является мерой уголовно-правового воздействия - после вступления приговора в законную силу молодые люди будут считаться судимыми.

На суде в качестве слушателей присутствовали состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних подростки, а также призывники. После судебного разбирательства прокурор Фрунзенского района Минска Александр Беспалый провел с присутствующими беседу. Он напомнил об административной и уголовной ответственности за несоблюдение законодательства о воинской обязанности и воинской службе, рассказал про основные обязанности призывников, которые им необходимо выполнять.-0-