19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске устанавливаются причины гибели рыбы в водохранилище Дрозды, сообщили БЕЛТА в городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Сообщение о гибели карасей поступило 16 июня на телефон горячей линии комитета: на бетонной набережной в районе проспекта Победителей, 114 находилось около 30 мертвых особей. Специалисты сделали пробы воды. "По предварительным данным исследования, почти все показатели в норме, наблюдается лишь незначительное превышение предельно допустимой концентрации по нитритам и нефтепродуктам в 1,2-1,3 раза (в пределах погрешности), что не могло явиться причиной гибели рыбы и не является основанием для начала административного процесса", - отметили в комитете.
Работники УП "Минскводоканал" убрали акваторию водохранилища от мертвой рыбы. Образцы карасей отправлены для анализа в лабораторию Белорусского государственного ветеринарного центра.-0-
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