В Минске в припаркованном такси обнаружили тело водителя

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в припаркованной машине такси сегодня обнаружили тело водителя, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Машина была в районе пр.Партизанского, 19а. "Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 49-летнего мужчины, тело которого обнаружено сегодня днем в легковой машине на автостоянке. Мужчина работал водителем такси. По предварительной информации, автомобиль в данном месте находился в течение нескольких дней", - рассказала Марина Дранькова.
При осмотре следователем с участием экспертов следов насилия на теле мужчины не обнаружено. Для установления причины смерти назначена экспертиза.-0-
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