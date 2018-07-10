В Минске врач подозревается в сексуальных действиях с подростком

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Фрунзенского РУВД Минска задержали 47-летнего врача, который подозревается в совершении действий сексуального характера с 15-летним подростком. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители выяснили, что с парнем мужчина познакомился два года назад на улице, когда подросток попросил закурить. "С тех пор между ними завязались приятельские отношения. Врач, работающий в частной организации Минска, часто покупал школьнику сигареты, еду и спиртное. Родители мальчика о взрослом друге сына ничего не знали, - рассказали в ГУВД. - Оперативники установили, что не так давно злоумышленник стал совершать с подростком действия сексуального характера, за что платил школьнику Br100-200".

Проводятся разбирательства еще с одним несовершеннолетним другом врача, устанавливается насколько далеко зашло их общение.

Для сбора доказательственной базы в Госкомитете судебных экспертиз в отношении фигуранта будут назначены экспертные исследования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Известно, что ранее злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался.-0-