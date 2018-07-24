В Минске за неоднократные кражи 11-летнего подростка направили в спецшколу

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за неоднократные кражи 11-летнего подростка направили в специальное учебно-воспитательное учреждение, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Выездное заседание суда прошло в здании Первомайского РУВД. "Суд Первомайского района Минска вынес решение о направлении мальчика в специальное учебно-воспитательное учреждение сроком на 2 года", - сообщили в милиции.

Школьник неоднократно совершал мелкие хищения, кражи чужого имущества и денег. "Сотрудники органов внутренних дел каждый раз терпеливо проводили с ним индивидуальную профилактическую работу, его поведение неоднократно рассматривалось на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, - отметили в ГУВД. - Воспитательные и разъяснительные беседы проводились и с родителями. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей)". Мальчик был предупрежден, что в случае систематического совершения правонарушений он может быть направлен в специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение.

Комиссия по делам несовершеннолетних ходатайствовала о направлении его в специальное учреждение в связи с тем, что он не исправился, игнорировал профработу инспекции по делам несовершеннолетних, продолжал совершать кражи.

На заседании суда в РУВД присутствовали школьники, совершившие подобные преступления и правонарушения, с которыми также проводится индивидуальная профработа.-0-