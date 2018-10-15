В Минске задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали водителя, который насмерть сбил женщину на ул. Космонавтов и скрылся, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 19.30 14 октября. Водитель наехал на женщину 1951 года рождения, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Она скончалась на месте происшествия, а водитель скрылся. Был введен план "Перехват", в СМИ передали информацию о приметах разыскиваемого транспортного средства.

В Минске водитель насмерть сбил пешехода - объявлен план "Перехват" В столице на ул. Космонавтов у дома 23 неизвестный автомобиль, двигавшийся со стороны пр. Дзержинского в направлении ул. Есенина, совершил наезд на женщину 1951 года рождения.

После совершения ДТП водитель пригнал авто в один из населенных пунктов Дзержинского района, а затем вернулся в столицу, где его задержали сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома. Виновником ДТП оказался минчанин 1992 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Автомобиль марки "Ауди" был пригнан из России и не снят с учета. Установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством.

По факту ДТП управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).-0-