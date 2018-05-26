26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области три человека пострадали от вспышки паров горючих жидкостей, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Так, 41-летний мужчина на частном подворье в деревне Ляховичи Дзержинского района сжигал мусор в металлической бочке с использованием легковоспламеняющиеся жидкости. Она попала на одежду, произошло возгорание. Мужчина поступил в больницу с диагнозом "термические ожоги пламенем нижних конечностей, передней брюшной стенки, левой кисти I-III степени" 10% тела.

Другой аналогичный несчастный случай произошел в Минском районе. 62-летний мужчина в деревне Узборье получил термические ожоги пламенем рук и ног I-III степени (20% тела).

24 мая в 16.44 спасателем поступило сообщение, что в приемный покой молодечненской больницы с ожогами тела обратился подросток. Он, находясь дома в Молодечно, разжигал в гараже печь и получил травму головы I степени (3% тела).

Спасатели напоминают, что использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при разведении костров, приготовлении пищи на огне категорически запрещено. Также нельзя бросать емкости с горючим или неизвестным вам содержимым в костер.

В гаражах, сараях и других подсобных помещениях хранить бензин и другие ЛВЖ (растворители, спирт, ацетон, керосин и др.) можно, но в определенных условиях (общей массой не более 20 кг и в металлических, плотно закрывающихся емкостях). "Даже если вы храните в гараже всего лишь одну небольшую канистру с бензином, в помещении должны быть идеально соблюдены остальные противопожарные требования. В частности, если там ветхая электропроводка, наличие канистры с бензином будет расценено как нарушение. При этом в гараже категорически запрещается курить и пользоваться источниками открытого огня - спичками, зажигалками, свечами", - отметили в МЧС.

О грозящей опасности должны быть предупреждены дети. Чаще всего им в руки попадаются емкости с лакокрасочными изделиями при играх на стройке или в доме, квартире, где идет ремонт, лак для волос, морилка для тараканов, освежитель воздуха, парфюм. Несовершеннолетним иногда приходит в голову идея побрызгать бытовыми аэрозолями или парфюмом на пламя свечи, на конфорку. "Вспышка будет масштабной и опасной", - предупредили спасатели.-0-