10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе браконьеры застрелили трех оленей, сообщила БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.
Выстрелы на поле у деревни Новоселье услышали местные жители и сообщили егерю и госинспекторам. Были замечены трое мужчин, однако в темноте им удалось скрыться. При обследовании места незаконной охоты сотрудники Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили на поле туши трех оленей - самца и двух беременных самок.
Неподалеку на дороге был найден "Форд", в салоне которого находились 13 стреляных гильз и шесть патронов к нарезному оружию, в багажнике были обнаружены пустые пластиковые ванночки, которые могли быть предназначены для перевозки мяса. Госинспекторы установили, что муж хозяйки автомобиля дважды привлекался за нарушения правил охоты и был лишен права охотиться. Теперь мужчину подозревают в браконьерстве с причинением ущерба в особо крупном размере - почти Br37 тыс. Автомобиль изъят, подозреваемый помещен в изолятор.-0-
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