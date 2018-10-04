В Миорском районе водитель перевозил 6,5 тыс. пачек сигарет

4 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Миорском районе у водителя изъяли 6,5 тыс. пачек сигарет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Сотрудники Госавтоинспекции и милиции Новополоцка 4 октября около 17.00. остановили машину "Фольксваген-Шаран". Ее 41-летний водитель перевозил 6,5 тыс. пачек сигарет без необходимых документов. Стоимость перемещаемого товара составила Br6,5 тыс.
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