В Могилеве из колледжа эвакуировали 350 человек из-за распыленного баллончика

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве из колледжа эвакуировали 350 человек, предполагаемая причина инцидента - распыление газового баллончика. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Спасателям сообщение о резком запахе на этажах учебного корпуса Могилевского государственного политехнического колледжа поступило 23 апреля в 12.55. "До прибытия подразделений МЧС из здания персоналом эвакуированы 350 учащихся. Работники МЧС провели замер воздуха на всех этажах - вредных веществ обнаружено не было. Помещения были проветрены. Пострадавших нет", - рассказали в управлении.-0-