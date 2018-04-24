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В Могилеве из колледжа эвакуировали 350 человек из-за распыленного баллончика

Происшествия 24.04.2018 | 09:37
Фото Могилевского областного управления МЧС
Фото Могилевского областного управления МЧС

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве из колледжа эвакуировали 350 человек, предполагаемая причина инцидента - распыление газового баллончика. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Спасателям сообщение о резком запахе на этажах учебного корпуса Могилевского государственного политехнического колледжа поступило 23 апреля в 12.55. "До прибытия подразделений МЧС из здания персоналом эвакуированы 350 учащихся. Работники МЧС провели замер воздуха на всех этажах - вредных веществ обнаружено не было. Помещения были проветрены. Пострадавших нет", - рассказали в управлении.-0-

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Теги
Могилев, Могилевская область, МЧС
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