В Могилевской области с начала сезона отравились грибами 6 человек

30 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области с начала грибного сезона зарегистрировано 4 случая отравления грибами с 6 пострадавшими. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила врач-гигиенист отделения гигиены питания Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Виктория Маркевич.

По ее словам, большинство случаев отравления грибами связано с несоблюдением простых правил их хранения и приготовления. В числе пострадавших жители Могилева и Могилевского района и один случай отравления грибами зафиксирован в Быховском районе.

"Отравление может наступить не только от употребления ядовитых грибов, но и условно съедобных и даже съедобных, если пренебрегать основными правилами их приготовления, - отметила собеседница. - При неправильном приготовлении и хранении грибы могут стать несъедобными и токсичными. Грибы нужно предварительно отваривать, отвар сливать, затем их промывать. И только после этого их можно жарить или варить".

Врач также порекомендовала во всех случаях отравлений после употребления грибов срочно обращаться к врачу. "Чем раньше будет госпитализирован пострадавший, тем больше шансов на благоприятный исход", - подчеркнула Виктория Маркевич.-0-