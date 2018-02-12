В Могилевском районе сын поджег дом матери с целью убийства гостя

12 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В деревне Дашковка Могилевского района сын поджег дом матери с целью убийства гостя, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления уголовного розыска УВД облисполкома полковник милиции Александр Москалев.

По предварительной информации, 11 февраля 55-летний сын хозяйки дома, его 67-летняя сожительница и 48-летний односельчанин, зашедший к ним в гости, распивали спиртные напитки. В ходе застолья у подозреваемого и потерпевшего возник конфликт на почве неприязненных отношений. Женщина после ссоры вышла из дома. А сын хозяйки дома, после того как гость уснул, облил бензином стоящий в веранде диван, поджег его и вышел вслед за сожительницей.

Проснувшаяся в соседней комнате от запаха дыма 78-летняя хозяйка дома пыталась вытащить спящего односельчанина на улицу. Однако сил ей не хватило, и к тому же на ней загорелась одежда. С ожогами рук и лица она госпитализирована. 48-летний местный житель погиб.

"Сотрудниками милиции в ходе поисковых мероприятий подозреваемый вместе с сожительницей был задержан в лесном массиве вблизи железнодорожной станции Дашковка. Он находился в крайне возбужденном и неадекватном состоянии. Межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК (убийство)", - рассказал Александр Москалев.

В результате пожара уничтожена веранда, повреждено имущество, кровля и перекрытие в доме.-0-