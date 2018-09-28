В Мозыре водитель кроссовера погиб при столкновении с грузовиком

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре кроссовер столкнулся с грузовиком - водитель Dacia погиб на месте ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 27 сентября примерно в 15.10. Предварительно установлено, что 72-летний водитель Dacia, пытаясь избежать столкновения с появившимся со второстепенной дороги автомобилем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом. -0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома