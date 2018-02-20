В Мстиславле осуждены бухгалтеры, покупавшие себе двери за счет ПМК

20 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Мстиславского района рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего главного бухгалтера и бухгалтера Мстиславской ПМК №271 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Сергей Азаренко.

Установлено, что должностные лица похитили денежные средства предприятия в сумме Вr7,7 тыс. путем перечисления в адрес коммерческих структур Могилева и Минска за приобретенные для собственных квартир 14 межкомнатных и 2 входных дверей, а также мебели.

Суд Мстиславского района при вынесении приговора учел все смягчающие обстоятельства (полное возмещение причиненного вреда, привлечение к уголовной ответственности впервые) и назначил каждой наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет, с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.-0-