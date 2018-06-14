В Мстиславском районе женщина из мести подожгла дом: хозяин погиб

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Следователи Мстиславского районного отдела Следственного комитета провели проверку по факту обнаружения тела мужчины 1981 года рождения в сгоревшем доме в д. Ракшино. Установлено, что поджог совершила 40-летняя местная жительница, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Вечером 29 марта 2018 года подозреваемая, находясь в доме местного жителя, совместно с ним распивала спиртные напитки. Между ними возникла ссора. Чтобы не допустить развития конфликта, мужчина проводил женщину домой. Однако ночью она вернулась и, достоверно зная, что обидчик находится в доме, подожгла его. Смерть мужчины наступила от острого отравления окисью углерода.
Подозреваемой вменяется умышленное противоправное лишение жизни (убийство), лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом (п.п.2,5 ч.2 ст.139 УК).
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, в том числе мотива его совершения. Исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни фигурантов. "Ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом", - сказала Оксана Соленюк.-0-
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