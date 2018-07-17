17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе мошенник продал пенсионерке сувенирные $200 за Br150, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Жертвой мошенника стала женщина 1932 года рождения. На протяжении нескольких дней она пересекалась с неизвестным, который постоянно сетовал на сложную жизненную ситуацию. "Гражданин утверждал, что ему срочно нужны денежные средства, поэтому он готов обменять $200 за Br150. Пенсионерку все устроило, и сделка состоялась", - отметили в пресс-службе УВД.
Уже на следующий день потерпевшая поняла, что ее обманули. О случившемся пенсионерка сообщила в правоохранительные органы. На данный момент личность спекулянта устанавливается. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".-0-
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