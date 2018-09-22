22 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе в ДТП с трактором пострадал мотоциклист, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел 21 сентября в 18.40 возле деревни Ставры. Водитель трактора МТЗ двигался по трассе М8 и во время разворота не уступил дорогу обгонявшему его мотоциклу, за рулем которого был житель Могилева. В результате аварии 22-летнего мотоциклиста госпитализировали в травматологическое отделение Оршанской городской больницы с серьезными травмами, в том числе с переломами и открытой черепно-мозговой травмой.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ обращает внимание на соблюдение ПДД и важность максимальной концентрации при движении на крупных дорожных артериях.-0-