В Орше задержан закладчик наркотиков

29 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше задержан закладчик интернет-магазина по торговле наркотиками, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники подразделений по наркоконтролю УВД и Оршанского РОВД 27 июня пресекли деятельность интернет-магазина, специализирующегося на распространении наркотиков и психотропов на территории Беларуси. В Орше задержан закладчик этого интернет-магазина - неработающий местный житель 1997 года рождения. При себе у него было обнаружено и изъято 250 г растительного вещества (как установили эксперты Оршанского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз - марихуаны).

Предварительно установлено, что наркотики предназначались для сбыта путем закладок на территории райцентра. Оршанский МОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.328 УК РБ.

Всего в текущем году сотрудники витебской милиции пресекли деятельность трех аналогичных интернет-магазинов, задержали около 10 их закладчиков.-0-