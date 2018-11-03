В Ошмянском районе произошло два ДТП: один человек погиб, трое пострадали

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские следователи устанавливают обстоятельства двух ДТП в Ошмянском районе Гродненской области. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Первое ДТП произошло на автодороге Борисов-Вилейка-Ошмяны. Недалеко от деревни Нарбуты столкнулись "Фольксваген-Пассат" и "Газель". Управлявший легковым автомобилем водитель госпитализирован. Травмы различной степени тяжести получили также водитель и пассажирка "Газели", но госпитализация им не потребовалась.

Второй инцидент произошел в Ошмянах на ул. Красноармейской. 76-летнюю пенсионерку утром 3 ноября доставили в больницу с телесными повреждениями. Затем в Ошмянский РОВД поступила информация о том, что она умерла.

На места этих происшествий отправились следователи, эксперты и сотрудники милиции Ошмянского района. Прибыла также следственно-оперативная группа УСК по Гродненской области. В результате первоначальных следственных действий установлено, что полученные пенсионеркой травмы характерны для наезда транспортного средства. Кроме того, изъятые с мест происшествий следы позволяют сделать вывод о взаимосвязи двух событий. Проверяется версия наезда на пешехода автомобиля "Фольксваген-Пассат".-0-