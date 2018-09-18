Житель Кобринского района сбил ребенка – уголовное дело возбудили спустя год

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении жителя Кобринского района возбудили дело спустя год после наезда на ребенка. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла в июле 2017 года. Водитель в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения наехал на ребенка. Ранее инспектор территориального ДПС ГАИ по этому факту решил прекратить проверку, поскольку полученные несовершеннолетним телесные повреждения относились к категории менее тяжких. В этой ситуации уголовное дело по ч.1 ст.317 УК могло быть возбуждено только по заявлению пострадавшего лица или его законного представителя. Орган дознания разъяснил родителям ребенка право самостоятельно обратиться в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела частного обвинения. Однако они этого не сделали.

При анализе в текущем году дорожной безопасности прокуратура Брестской области изучила этот материал. Опрошенная повторно мать ребенка пояснила, что после ДТП состояние его здоровья ухудшилось. Кроме того, через несколько месяцев после проверки в медучреждении у него выявили неучтенную травму.

Прокуратура Брестской области отменила постановление о прекращении проверки и потребовала провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. Эксперт пришел к выводу о наличии у пострадавшего тяжких телесных повреждений. По уголовному делу организованы следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств преступления.-0-