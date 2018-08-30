В Пинске разыскивают мать с трехлетним сыном

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске разыскивают без вести пропавших женщину и ее трехлетнего сына, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Гражданка России 38-летняя Елена Богатко с сыном Марком живут в Пинске по ул.Ильина. Примерно в 12 часов 28 августа они ушли из дома, и больше об их местонахождении ничего неизвестно.

Женщина худощавого телосложения (рост 160-174 см, волосы прямые, светлые), была одета в темные куртку и кепку, красные брюки, цветную рубашку и черные кроссовки. У мальчика светлые вьющиеся волосы. Он был одет в спортивные штаны, свитер серого цвета, черную шапку, у него синие кроссовки.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении пропавших матери и сына, сообщить по телефонам в Пинске 8 (0165) 32 20 01, 8 (0165) 31 79 39, +375 29 6708966 или в ближайшее отделение милиции по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-