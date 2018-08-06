В Пинском районе поезд сбил сидящего на рельсах мужчину

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе пассажирский поезд сбил сидящего на рельсах мужчину, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 6 августа в 2.39 на перегоне Ясельда-Пинск. Машинист поезда межрегиональных линий Гомель-Брест увидел сидящего на рельсах мужчину. На звуковые сигналы он не реагировал. Было применено экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте.

Следственно-оперативная группа установила личность мужчины. Им оказался 42-летний житель Кировской области России, который 3 августа приехал в гости в Пинский район на свадьбу к знакомой. Сегодня около часа ночи он ушел из дома.

Пинский РОСК проводит по факту проверку.-0-