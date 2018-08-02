Дизель-поезд сбил велосипедиста в Пинске

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Дизель-поезд сбил пожилого велосипедиста в Пинске, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 1 августа примерно в 12.20 на железнодорожной станции. Местный житель 1950 года рождения ехал на велосипеде по перрону вблизи железнодорожного полотна. Затем мужчина свернул на пешеходный настил, чтобы переехать на другую сторону. В это время от станции отправился дизель-поезд Брест-Лунинец, который травмировал велосипедиста. Со слов супруги, у мужа есть проблемы со слухом.

Пострадавшего бригада скорой помощи доставила в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Пинский МОСК по этому факту проводит проверку.-0-