В поджоге Витебского центра современного искусства подозревается хранительница фондов

8 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В поджоге Витебского центра современного искусства подозревается главная хранительница фондов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В отношении женщины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом). В настоящее время ведутся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Также следователи запросили в музее полный перечень поврежденного и уничтоженного имущества для определения суммы причиненного ущерба. "Это важно, так как влияет на квалификацию преступления", - отметила Светлана Сахарова.

Сообщение о возгорании в музее "Витебский центр современного искусства" поступило спасателям 20 декабря в 00.00. Через 2 минуты подразделения МЧС были на месте. Наблюдался дым в подсобном помещении музея. По первоначальной версии, поджог совершил неизвестный мужчина, проникший в музей.-0-