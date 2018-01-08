В поджоге Витебского центра современного искусства подозревается хранительница фондов

8 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В поджоге Витебского центра современного искусства подозревается главная хранительница фондов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
В отношении женщины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом). В настоящее время ведутся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Также следователи запросили в музее полный перечень поврежденного и уничтоженного имущества для определения суммы причиненного ущерба. "Это важно, так как влияет на квалификацию преступления", - отметила Светлана Сахарова.
Сообщение о возгорании в музее "Витебский центр современного искусства" поступило спасателям 20 декабря в 00.00. Через 2 минуты подразделения МЧС были на месте. Наблюдался дым в подсобном помещении музея. По первоначальной версии, поджог совершил неизвестный мужчина, проникший в музей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.392 BYN
|2.405 BYN
|USD
|1.9974 BYN
|1.997 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.4936 BYN
|3.475 BYN
|3.49 BYN