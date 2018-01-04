В Полоцке предъявлено обвинение лесникам, закрывшим глаза на врезку в нефтепродуктопровод

4 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Полоцке предъявлено обвинение лесникам, получившим взятку от участников организованной преступной группы, которая промышляла хищением топлива, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Полоцкий межрайонный отдел СК завершил расследование уголовного дела о взятках. По данным следствия, лесники ГЛХУ "Полоцкий лесхоз" скрыли выявленный ими факт разлива дизельного топлива в лесу (это произошло из-за повреждения трубы и несанкционированной врезки организованной преступной группой в магистральный нефтепродуктопровод Сенно-Дисна). В июне 2015 года лесники получили от организатора группы взятку в общей сумме Br2,2 тыс. и $500.

Следователи предъявили обвинение 28-летнему и 37-летнему мужчинам по ч.2 ст.430 (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Беларуси. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По результатам расследования внесено представление о выявленных причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, в Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Расследование же уголовного дела по обвинению участников организованной преступной группы в хищении дизтоплива в 2014-2015 годах из нефтепродуктопровода было завершено ранее. Витебским областным судом организатор организованной преступной группы осужден к 11 годам лишения свободы, участники получили от шести с половиной до семи с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.-0-