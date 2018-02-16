В Пружанском районе водитель переехал пешехода и скрылся с места ДТП

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе водитель совершил наезд на человека и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 февраля около 21.20 в деревне Рудники. По предварительной информации, вблизи дома №87 с телесными повреждениями, характерными для ДТП, обнаружен труп 55-летнего местного жителя. Во время специального плана "Перехват" сотрудники милиции установили личность водителя. Им оказался 24-летний житель д.Колядичи. Молодой человек на автомобиле LADA около 20.30 наехал на лежащего на проезжей части мужчину. После совершения ДТП он скрылся с места происшествия.

Водитель задержан по месту жительства. Проводится проверка.-0-