2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки под Солигорском, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Авария произошла вечером 1 февраля. Сообщение в МЧС о ДТП вблизи Солигорска поступило в 20.23. "Столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковая Skoda Octavia. Работники МЧС при помощи специального инструмента из грузовика деблокировали водителя. Он с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу", - проинформировали в управлении.

Из легковушки работники МЧС деблокировали двух погибших - 20-летнего водителя и пассажира 1968 года рождения.

Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, по предварительным данным, 24-летний водитель грузовика MAN двигался по автодороге Бобруйск - Глуск - Любань, на перекрестке в направлении д.Радково проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с пересекавшим перекресток автомобилем Skoda. "Следователи совместно с экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали объекты и следы. Солигорским районным отделом СК возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 317 УК). В рамках расследования назначены экспертные исследования, проводятся процессуальные и следственные действия", - сказала Татьяна Белоног.-0-