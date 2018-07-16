16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе экипаж ГАИ со стрельбой останавливал пьяного водителя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции 14 июля примерно в 23.30 обратили внимание на автомобиль "Дэу", который хаотично, виляя из стороны в сторону, двигался навстречу экипажу ГАИ со стороны деревни Заходы по автодороге Октябрьский-Паричи-Речица. Требования сотрудников ГАИ об остановке, а также световую и звуковую сигнализацию служебного автомобиля водитель иномарки проигнорировал и продолжил движение.

Милиционеры приняли решение использовать огнестрельное оружие для остановки машины путем ее повреждения. "После трех предупредительных выстрелов, на которые водитель опять же не отреагировал, сотрудники произвели несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. Однако мужчина не думал сдаваться. Вблизи поворота в сторону деревни Васильково водитель приостановился, а после начал движение задним ходом на автомобиль ГАИ. После наезда на служебное авто нарушитель, переключив передачу, продолжил движение вперед", - прокомментировали в УГАИ. При подъезде к лесному массиву мужчина попытался скрыться от госавтоинспекторов, но был задержан.

"Причина неостановки 47-летнего водителя, жителя Речицкого района, была банальна - от него исходил резкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - отметили в УГАИ. В отношении водителя составлено 8 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, а также административный протокол за неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции. Как позже признался сам нарушитель, он просто хотел избежать наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения.-0-