7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе течением реки унесло девочку и мужчину, их поисками занимаются спасатели. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
События разворачивались вечером 6 августа в районе деревни Горваль. Мужчина, женщина и две девочки 11 лет отправились на Березину. Предварительно установлено, что сначала они шли по отмели, затем попали в течение. Женщина и одна девочка смогли выбраться. Мужчину и второго ребенка унесло течением. В настоящее время ведутся поисковые работы. -0-
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