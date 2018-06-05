В Речицком районе в Днепре затонул автомобиль

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе в Днепре затонул легковой автомобиль, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.
Предварительно установлено, что граждане России отдыхали у реки Днепр вблизи деревни Горошков. Автомобиль отдыхающие поставили вблизи реки. В какой-то момент машина оказался в воде.
В настоящее время на место происшествия выехали водолазы Речицкой спасательной станции для поиска в реке автомобиля. По предварительным данным, жертв нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-
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