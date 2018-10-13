13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Руденске спасатели достали женщину из траншеи, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швайбович.
Происшествие случилось 12 октября. "Около 17.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что женщину засыпало землей в городском поселке Руденск Пуховичского района. Как стало известно, 45-летняя местная жительница самостоятельно проводила земляные работы для подведения водопровода к дому. В результате в траншею глубиной около 2 м осыпался грунт. Женщину достали спасатели", - рассказала Анастасия Швайбович.
Женщина не пострадала. Она была осмотрена медиками и не нуждалась в госпитализации. -0-
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