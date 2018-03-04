В Слониме при пожаре в жилом доме эвакуировали более 40 человек

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в четырехэтажном жилом доме произошел в Слониме вечером 3 марта, спасатели эвакуировали более 40 человек, в том числе 8 детей, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже дома по улице 1-ой Семилетки поступило в МЧС в 19.52. К прибытию огнеборцев был задымлен весь подъезд. В квартире, где находился источник возгорания, спасатели обнаружили хозяина квартиры 1943 года рождения. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. У мужчины серьезные ожоги спины, плеч и кистей рук и отравление продуктами горения
Из вышерасположенных квартир работники МЧС эвакуировали 41 человека.
Соседи характеризуют пострадавшего хозяина горевшей квартиры положительно. В результате пожара уничтожена значительная часть имущества. Вероятнее всего, причиной возгорания стала непогашенная сигарета.
За минувшие сутки на территории области произошло 3 пожара, пострадали 3 человека, один спасен работниками МЧС, один - гражданами.-0-
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