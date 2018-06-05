В Слониме рыбак упал с берега и утонул

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме рыбак упал с берега в Щару и утонул, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Тело рыбака было обнаружено водолазами сегодня утром. Вероятнее всего, 67-летний мужчина утонул 4 июня. Он рыбачил на берегу, потом пропал. Другие рыбаки обнаружили лишь сланцы и удочку, после чего сообщили о произошедшем.

Обстоятельства происшествия выясняются. Устанавливается также физическое состояние мужчины в тот момент.

Спасатели напоминают, что алкоголь и отдых на воде не совместимы. Трагедией могло закончиться пьяное купание для двоих жителей Гродно. Один из них, 36-летний гродненец, решил переплыть Неман в центре города. На середине дистанции мужчина потерял силы и начал тонуть. Его заметили на спасательной станции "Центральная", к месту бедствия подошел катер, мужчину доставили на берег.

Еще один случай спасения зафиксирован на Юбилейном озере. Там тонуть начал сильно пьяный мужчина. "О его состоянии говорит тот факт, что тонущий никак не отреагировал на брошенный ему спасательный круг. До этого мужчина отдыхал на берегу в компании, распивал спиртное. После спасения он был передан сотрудникам милиции", - рассказали в ОСВОД.

С начала года в регионе спасено 18 человек.-0-