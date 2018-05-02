Рыбак на Немане запутался в сетях и утонул

2 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Рыбак на Немане запутался в собственных сетях и утонул. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Трагедия произошла 29 апреля неподалеку от Гродно рядом с деревней Пышки. 51-летний житель областного центра с резиновой лодки расставлял на реке сети.

"В какой-то момент лодка перевернулась, мужчина оказался в воде. Он запутался в собственных сетях и утонул. Подняли тело водолазы ОСВОД", - рассказали в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Спасатели также обратили внимание тех, кто в связи с теплой погодой поспешил открыть купальный сезон, на необходимость соблюдения правил безопасности. Прежде всего, купаться необходимо в подготовленных водоемах, лучше всего тех, что находятся под контролем спасателей. В частности, в Гродненской области действуют 9 спасательных станций и 15 постов.-0-