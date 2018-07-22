В Смолевичском районе столкнулись фура и легковушка: погиб пассажир

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе столкнулись фура и легковушка, пассажир которой погиб, еще один госпитализирован, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло около 3.30 21 июля на 28-м км автодороги Слобода-Новосады вблизи Жодино. 26-летний водитель автомобиля Fiat Doblo в состоянии алкогольного опьянения (2 промилле) двигался по автодороге Р-53 в направлении Жодино. Автомашина Рено с полуприцепом в этот момент поворачивала направо, в сторону АЗС "Белоруснефть". Произошло попутное столкновение. Находившийся на заднем сиденье автомобиля Fiat Doblo 24-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один 24-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сиденье этой же машины, с травмами госпитализирован.

Сообщается, что водитель Fiat Doblo и пострадавший пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, а погибший пристегнут не был.

Водитель автомобиля Fiat Doblo в течение года привлекался к административной ответственности четыре раза. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК Республики Беларусь.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома