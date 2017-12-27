В Солигорском районе молодые люди развлекались метанием ножей друг в друга

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе друзья развлекались метанием ножей - в итоге один из молодых людей оказался в больнице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции со слов очевидцев установили первоначальную картину произошедшего. "По предварительной информации, двое друзей в ходе застолья в деревне Веска, которое не обошлось без спиртного, заскучали и решили развлечь себя метанием ножей. Только вот кидать холодное оружие товарищи решили друг в друга. Один стал возле одной стены, второй - напротив. В момент, когда метатель кинул нож, у визави видимо сработал инстинкт самосохранения, он попытался увернуться, однако неудачно", - рассказали в пресс-службе.

Дружеское застолье завершилось вызовом скорой. В помощи медиков нуждался 30-летний местный житель, потерпевшему было нанесено ножевое ранение в область грудной клетки. По данному факту задержан его 25-летний товарищ. На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. При опросе соседей сотрудники милиции выяснили, что товарищи и раньше развлекались метанием ножей. Это едва не стало хобби молодых людей.

Расследование продолжается.-0-