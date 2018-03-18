В Солигорском районе в лобовом столкновении легковушек погибли 2 человека

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе в ночь на 18 марта на 126-м км автодороги Р-23 Минск-Микашевичи произошло ДТП, в результате которого погибли два человек, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

Автоаврия произошла около 2.50. По предварительной информации, 25-летний житель Солигорска, управляя автомобилем "Мерседес-Бенц Е430", двигаясь со стороны Минска, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем "Фольксваген-Гольф", которым управлял житель Червеня 1970 года рождения. Последний буксировал на гибкой сцепке автомобиль "Мерседес-Бенц-Вито", за рулем которого находился 57-летний житель Червеня. В результате автомобиль "Мерседес- Бенц Е430" выбросило в правый по ходу движения кювет, а "Фольксваген-Гольф" и "Мерседес-Бенц-Вито" - в левый кювет.

На месте аварии погибли водители автомашин "Мерседес-Бенц Е430" и "Фольксваген". Водитель автомобиля "Мерседес-Бенц-Вито" и 26-летний пассажир автомобиля "Мерседес-Бенц Е430"с различными травмами госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.317 ч.3 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Причины ДТП устанавливаются.-0-