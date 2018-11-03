В Столбцовском районе при ДТП с участием грузовика и двух легковушек погибла пешеход

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе на трассе М1 произошло ДТП с участием грузовика и двух легковушек, в результате которого один человек погиб, двое пострадали. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По предварительным данным, легковые автомобили остановились, чтобы пропустить пешехода. Грузовик с прицепом столкнулся сначала с одной легковушкой, а затем они зацепили другую. Женщина-пешеход погибла на месте, водитель и пассажир первого легкового автомобиля доставлены в больницу.
Следователи Столбцовского РОСК, эксперт Государственного комитета судебных экспертиз и сотрудники ГАИ работают на месте происшествия.-0-
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