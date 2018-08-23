23 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Толочинском районе легковушка вылетела в кювет после удара микроавтобуса, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла утром 23 августа возле деревни Крухановичи Толочинского района. Водитель легкового автомобиля ВАЗ вез мать в минскую больницу. В какой-то момент пассажирка заметила, что навигатор перестал работать и предложила остановиться. Едва мужчина сбросил скорость до нуля и потянулся за телефоном, как произошел сильный удар. В него въехал Mercedes-Benz Sprinter, в грузовом отсеке которого был установлен холодильник. По словам водителя микроавтобуса, прямо перед аварией он услышал резкое включение системы холодильника, отвернулся и не заметил стоящий впереди ВАЗ.

В результате аварии 68-летняя пассажирка легкового автомобиля получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.-0-