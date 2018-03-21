В центре Бреста перекрывали улицу из-за муляжа взрывного устройства на автомобиле

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на одной из центральных улиц перекрывали движение из-за муляжа взрывного устройства, прикрепленного к легковому автомобилю, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Инцидент произошел сегодня около 10.40 за брестским ЦУМом. Владелец автомобиля "Мерседес" позвонил на линию 102 и сообщил, что к его машине прикреплено взрывное устройство. По названному адресу незамедлительно выбыла саперно-пиротехническая группа. Место происшествия было оцеплено, правоохранители отвели прохожих на безопасное расстояние. При осмотре машины опасных предметов не обнаружено. Как оказалось, к автомобилю кто-то прикрепил муляж взрывного устройства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия, личности причастных к этому инциденту.-0-