В центре Бреста перекрывали улицу из-за муляжа взрывного устройства на автомобиле

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на одной из центральных улиц перекрывали движение из-за муляжа взрывного устройства, прикрепленного к легковому автомобилю, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
Инцидент произошел сегодня около 10.40 за брестским ЦУМом. Владелец автомобиля "Мерседес" позвонил на линию 102 и сообщил, что к его машине прикреплено взрывное устройство. По названному адресу незамедлительно выбыла саперно-пиротехническая группа. Место происшествия было оцеплено, правоохранители отвели прохожих на безопасное расстояние. При осмотре машины опасных предметов не обнаружено. Как оказалось, к автомобилю кто-то прикрепил муляж взрывного устройства.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия, личности причастных к этому инциденту.-0-
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