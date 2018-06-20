В убийстве учащейся колледжа в Кировском районе обвиняется ее одногруппник

20 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Кировским районным отделом Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела об убийстве 19-летней девушки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Несовершеннолетнему жителю Кировского района предъявлено обвинение в совершении преступления по ст.139 (убийство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, 29 мая текущего года 19-летняя девушка приехала домой из Жиличского сельскохозяйственного колледжа. По пути от автобусной остановки к дому девушка встретила своего одногруппника. Во время разговора между ними произошла ссора, в результате которой парень нанес потерпевшей телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Впоследствии юноша спрятал тело в кустарники, расположенные вблизи его приусадебного участка, где оно пролежало до 6 июня. При этом обвиняемый взял ее телефон и деньги.

"Управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области по постановлениям следователей проводится ряд экспертных исследований. В отношении обвиняемого назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала Оксана Соленюк.-0-