В Ушачском районе обнаружены боеприпасы времен ВОВ

19 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружен в Ушачском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Боеприпасы были обнаружены днем 16 марта в лесном массиве возле д. Матырино. Найдены минные и артиллерийские взрыватели, противопехотные и минометные мины и без малого 3 тыс. патронов различного калибра.

Арсенал уничтожен саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 ВВ МВД.

УВД Витебского облисполкома напоминает гражданам, что заметив подозрительный предмет, хоть как-то напоминающий боеприпас, необходимо сразу же сообщить о находке в милицию. Ни в коем случае нельзя самостоятельно доставать их из земли, трогать, переворачивать, прикасаться с ним. Боеприпасы времен ВОВ за десятилетия получили сильные повреждения, но внутри у них все равно есть тротил. Даже с виду полностью сгнивший снаряд очень опасен. -0-