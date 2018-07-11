11 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске обвиняется в мошенничестве мужчина, предлагавший деньги в долг, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным следствия, не имеющий постоянной работы 36-летний мужчина решил улучшить свое материальное положение за счет пользователей социальной сети. С февраля по март 2018 года он знакомился с людьми, которые хотели взять деньги взаймы, переписывался с ними и предлагал средства в долг под процент. Обвиняемый изначально не имел их в наличии и не собирался выполнять принятые на себя обязательства.

Мужчина просил перевести на банковскую карту или при встрече передать ему наличные якобы для предварительной оплаты нотариальных услуг по оформлению договора займа.

"Обманом он завладел денежными средствами шести потерпевших, которые проживают в Минске, Витебской, Гродненской и Минской областях. Когда потерпевшие поняли, что мужчина их игнорирует и передавать им в долг денежные средства не намерен, обратились с заявлением в органы внутренних дел", - рассказала Светлана Сахарова.

Несмотря на то, что мужчина признал свою вину, рассказал об обстоятельствах мошенничества, ущерб потерпевшим он не возместил. Следователями наложен арест на имущество обвиняемого.

Мужчина обвиняется в мошенничестве по ч.1 ст.209 УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-